Sony представила беззеркальный фотоаппарат A1 II

Сегодня компания Sony официально представила свою новую беззеркальную камеру A1 II на мероприятии Creative Space в Нью-Йорке — новинка получила ряд улучшений в скорости и производительности по сравнению с предшественницей, а также новую скоростную зум-оптику. При этом стоимость A1 II составляет 6499 долларов — без объектива в комплекте, конечно же. Впрочем, можно сказать, что столь высокую стоимость новинка оправдывает — камера оснащена 50,1-мегапиксельным полнокадровым многослойным сенсором, который позволяет снимать RAW-фотографии с разрешением 30 кадров в секунду и записывать видео в формате 8K при 30 кадрах в секунду (или 4K при 120 кадрах в секунду).

Хотя эти характеристики схожи с оригинальной A1, новая модель получила дизайн корпуса от Sony A9 III с более удобной рукояткой, улучшенной эргономикой и стабилизатором изображения, способным компенсировать до 8,5 ступеней экспозиции. Также камера оснащена процессором на базе искусственного интеллекта для улучшения автофокусировки и откидным экраном, который впервые был представлен в модели A7R V. Фактически, A1 II представляет собой улучшенную версию оригинальной модели с приростом производительности и реализацией новых удобных функций. Кроме того, Sony представила новый зум-объектив FE 28–70мм f/2 GM, который поступит в продажу вместе с A1 II в декабре. В отличие от популярного 24–70мм f/2.8, новая оптика жертвует широким углом в пользу более высокой светосилы. Стоит такой объектив 2900 долларов.