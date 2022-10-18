Sony представила геймпад DualSense Edge, но не назвала цену

В сети ходили слухи о том, что компания Sony хочет выпустить для своей игровой консоли PlayStation 5 новый продвинутый геймпад, который будет конкурировать с аналогичным решением от Microsoft. Правда, длительное время помимо слухов больше ничего не было, а сегодня компания Sony официально анонсировала свой новый гаджет под названием DualSense Edge, который обладает тем же корпусом, что и оригинальный DualSense, только с большим количеством контроллеров, кнопок и функций. Это отличные новости для геймеров, которые хотели получить качественный продукт для своей игровой консоли или даже ПК, ведь качество сборки, вибрация и прочие функции у этого гаджета на голову выше конкурентов. Правда, заплатить за такое счастье придётся немало.

Хотя предварительные продажи намечены на 25 октября текущего года, у некоторых ритейлеров уже появились цены на геймпад DualSense Edge. Например, в Англии уже есть магазины, которые запросили за геймпад 225 фунтов, тогда как в США цена стартует с отметки в 189 долларов. Но, стоит отметить, что это цена от ритейлеров, а не официальная цена от Sony. Сама компания пока что цену не называла и в новом ролике, который анонсировал DualSense Edge, только назвали дату старта продаж. Соответственно, есть шанс того, что ритейлеры просто наживаются на первой волне покупателей, ведь с консолями Sony до сих пор дефицит. Будем надеяться, что цена в 189 долларов окажется слегка завышенной, особенно на фоне конкурентов за более разумные деньги.
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