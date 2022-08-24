Sony представила геймпад DualSense Edge

Sony только что анонсировала новый беспроводной контроллер DualSense Edge. «Высокопроизводительный» контроллер полностью настраивается, как и контроллер Xbox Elite. Похоже, Sony обладает лучшими функциями контроллеров Scuf и Elite со съемными аналоговыми джойстиками, задними кнопками, сменными колпачками для джойстиков и несколькими профилями управления. DualSense Edge позволяет владельцам менять колпачки стиков трех типов: стандартные, с высоким куполом и с низким куполом. Есть также две сменные задние кнопки (полукупольная или рычажная), которые можно сопоставить с любыми другими кнопками, как обычные лепестки. Вы даже можете заменить модули стиков, что является большим преимуществом перед Xbox Elite. Они будут продаваться отдельно.

Sony также добавила регулируемые замки сзади. Эти замки идеально подходят для игроков, которые хотят физически заблокировать свои курки, чтобы наполовину нажать и отрегулировать расстояние хода. Вы также можете переназначить или деактивировать ввод кнопок и настроить чувствительность джойстика и мертвые зоны. Как и другие настраиваемые контроллеры, вы можете сохранить несколько профилей управления, что идеально, если вы регулярно переключаетесь между играми. Sony даже добавила интерфейс на контроллере со специальной функциональной кнопкой, которая позволяет быстро переключаться между профилями, регулировать громкость и баланс чата, а также получать доступ к настройкам профиля для настройки контроллера во время игры.
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