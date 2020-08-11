Sony представила карты памяти CFexpress Type A

Компания Sony объявила о выпуске карт-памяти серии CFexpress Type A «Tough» емкостью 80 и 160 ГБ.

В отличие от довольно распространенных карт CFexpress типа B размера XQD, карты типа A меньше по размеру и подходят для небольших камер. Карты-памяти типа A имеют меньшую максимальную пропускную способность, чем карты типа B, в этом случае они достаточно быстрые. Sony также представила новый кардридер MRW-G2, который работает с картами CFexpress типа A и SD. Карты Sony CFexpress Type A (CEA-G80T и CEA-G160T) появятся в сентябре. Версия на 80 ГБ будет стоит 200 долларов США, а версия на 160 ГБ - 400 долларов США. А новый кардридер MRW-G2 оценили в 120 долларов США.