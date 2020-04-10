Sony представила новый геймпад для PlayStation 5

В отличие от предыдущих контроллеров PlayStation, основное устройство для PlayStation 5 не будет иметь традиционного прозвища DualShock. Вместо этого Sony называет его «DualSense», чтобы лучше отражать его новые возможности. Как и DualShock 4, это был большой шаг вперед для контроллеров PlayStation - благодаря встроенной сенсорной панели и полезной кнопке «Поделиться» - DualSense обещает аналогичную степень улучшения с несколькими добавлениями основных функций.

Первым из этих дополнений, являются новые элементы тактильной обратной связи, встроенные в беспроводной DualSense. Выходя за пределы простой обобщенной вибрации, DualSense сделает все возможное, чтобы имитировать «разнообразие» ощущений. Примерами могут служить «медленная жесткость» вождения автомобиля через густую грязь или сильное чувство тяжести, возникающее при натягивании струны на длинном луке.

Вторая особенность - это совершенно новый встроенный микрофонный массив DualSense. Хотя Sony признает, что эта функциональность не является заменой гарнитуры, но она может быть полезна в крайнем случае. Наконец, Sony преобразует свою знаменитую кнопку «Поделиться» в новую кнопку «Создать». Компания не уточнила разницу между этими двумя кнопками, но более подробная информация должна появиться ближе к официальному дню запуска PlayStation 5.

В дизайне DualSense произошли некоторые заметные изменения. Две ручки имеют менее прямоугольную форму и слегка изогнуты вдоль внешнего края. Тачпад также больше не прямоугольный, и в целом он немного больше, с двумя маленькими синими световыми полосами по бокам, также имеет расширенные кнопки L1 и R1.