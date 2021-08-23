Sony представила новую версию PlayStation 5

Некоторое время назад появилась информация о том, что Sony выпускает обновленные версии своих консолей. Эти обновленные версии обычно меньше и легче оригинала благодаря улучшениям в дизайне — например, и PS3, и PlayStation 4 (PS4) получили тонкие модели, которые тоньше оригинала. Впрочем, традиция нарушена, так как Sony анонсировала новую версию PlayStation 5 (PS5), которая имеет очень незначительное изменение дизайна и к тому же легче оригинала всего на пару сотен грамм. Новая PS5 попала в Австралию, согласно австралийскому игровому сайту Press Start . Новая консоль с номером модели CFI-1102A (у оригинала номер модели CFI-1000), как сообщается, на 300 граммов легче, чем оригинал, поступивший в продажу в прошлом году. К сожалению, нет информации о том, какие изменения привели к снижению веса.

Однако одно заметное изменение конструкции — это новый винт для опорной стойки. В отличие от той, которая поставляется с оригинальной моделью, для затяжки которой требуется отвертка, обновленная модель имеет пластиковый колпачок с ручкой, которую можно затянуть рукой. Это незначительное изменение, и мы считаем, что новый винт должен работать даже с моделью CFI-1000. По словам источника, новая PS5 уже доступна в магазинах Австралии. Мы ожидаем, что в ближайшее время появится более подробная информация о том, что отличает его от оригинала. И, конечно, ожидаем полноценных поставок данной консоли — сейчас купить приставку почти невозможно, к сожалению.
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