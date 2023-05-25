Sony представила портативную консоль Project Q

Сегодня во время презентации PlayStation Showcase представитель компании Джим Райан анонсировал новое устройство под названием Project Q — этот новый портативный гаджет представляет собой конструкцию геймпада DualSense со встроенным 8-дюймовым экраном. Sony даже заявила, что Project Q предложит полный набор функций DualSense и разрешение экрана 1080p, что в определённом смысле даже лучше, чем то, что предлагают другие портативные устройства на рынке.

«Project Q — это отдельное устройство, которое будет выпущено позже в этом году и позволит вам играть в любую совместимую игру, установленную на вашей консоли PS5, с помощью удалённого воспроизведения по Wi-Fi. С ярким 8-дюймовым экраном, способным воспроизводить игры в 1080p при 60 кадрах в секунду, устройство предлагает чёткую графику и плавный геймплей, передаваемые с вашей PS5, когда вы находитесь вдали от дома. Все кнопки и функции беспроводного контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и тактильную обратную связь, в устройстве тоже реализованы», — выдержка из официального заявления компании Sony.

Мы не совсем уверены в том, насколько привлекательной будет портативная консоль Project Q для широкой аудитории, но на рынке есть спрос практически на всё, так что явно найдутся люди, которые решат, что это полезный и удобный гаджет. Но стоит понимать, что помимо самого устройства, цена которого будет явно высокой, вам ещё нужно купить консоль, игру и платную подписку PS Plus.
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