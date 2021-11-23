Sony прекращает продажу некоторых фотоаппаратов из-за дефицита

Sony Group пошла на необычный шаг, отказавшись принимать заказы на ряд своих фотоаппаратов, что подчеркивает отраслевую тенденцию, вызванную длительным дефицитом полупроводников. Необычное решение Sony можно объяснить задержками с поставками комплектующих — компания перестала принимать заказы от оптовых розничных продавцов на фотоаппараты Alpha 7 II и Alpha 6400, и клиенты не могут делать предварительный заказ в интернет-магазинах, которые напрямую сотрудничают с японским производителем. Стоит отметить, что в октябре сайт Sony уже предупреждал о возможных задержках с поставками беззеркальных камер, в том числе тех, которые были выпущены за месяц до этого. Компания планирует сократить дефицит своей линейки продуктов, сосредоточив производство на новых моделях. «Воздействие дефицита компонентов оказалось более серьезным, чем ожидалось», — заявил представитель Sony.

Стоит сказать, что потенциальные конкуренты производителя находятся абсолютно в тех же условиях — у них тоже нет необходимого количества компонентов, чтобы выпускать достаточное количество камер. Так что в ближайшее время, скорее всего, крупные производители фотоаппаратов тоже откажутся от производства старых и низко популярных моделей — вместо этого будут выпускаться более востребованные на рынке фотоаппараты и флагманские устройства. Довольно неприятная ситуация, но она была вполне ожидаемой на самом деле, особенно на фоне остальных новостей на рынке электроники.