Sony прекратила производство Airpeak S1

Почти через четыре года после презентации на CES 2021 компания Sony объявила о прекращении выпуска своего профессионального дрона Airpeak S1, разработанного для работы исключительно с беззеркальными камерами Sony. Согласно уведомлению, размещённому на сайте Sony Japan, продажи этого дрона стоимостью 9000 долларов завершатся 31 марта 2025 года, а поддержка будет доступна ещё в течение пяти лет. Примечательно, что Sony также прекратит продажу аксессуаров для Airpeak S1 — купить стабилизатор, зарядное устройство для аккумулятора или пульт дистанционного управления будет невозможно уже в следующем году. Тем не менее, компания продолжит продавать запасные аккумуляторы и пропеллеры до 31 марта 2026 года и будет предлагать инспекцию, ремонт и программное обслуживание до 31 марта 2030 года.

Причины окончания производства пока что не сообщаются, что специалисты отмечают, что дрону было сложно конкурировать с продуктами производителей вроде DJI, да и обзоры данного дрона были достаточно негативными. Да, позже, уже после релиза, компания Sony улучшила возможности дрона с помощью обновлений программного обеспечения, добавив больше функций для разметки карты при построении маршрута движения, реализовав автоматическое возвращение в точку старта и многое другое. Компания также представила более лёгкий стабилизатор и увеличенную батарею, которая позволила увеличить время полёта до 20 минут с нагрузкой. Но этого оказалось недостаточно.
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