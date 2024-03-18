Sony прекратила производство PS VR2

Согласно отчёту информационного издания Bloomberg, компания Sony официально приостановила производство новых экземпляров шлема дополненной и виртуальной реальности PS VR2 до тех пор, пока не сможет продать текущие остатки со склада. Анонимные источники издания Bloomberg также сообщили, что продажи данного шлема существенно замедлились — в начале, когда гаджет только представили, устройство продавалось неплохо, но на текущий момент объёмы продаж сильно упали, так как спрос снизился до минимума. В результате на складах производителя скопились приличные запасы непроданной продукции, которая собирает пыль буквально месяцами без шанса на продажу. Есть даже информация о том, что на сегодняшний день Sony выпустила более двух миллионов единиц PS VR2, которые невозможно продать из-за низкого спроса на рынке.

Специалисты уверены, что слишком высокая цена аппаратного обеспечения является основным препятствием для повышения спроса — никто не хочет платить столько денег за шлем, у которого почти нет контента. В настоящее время есть лишь ограниченное количество игр, поддерживающих устройства виртуальной реальности компании Sony, и это тоже сказывается на спросе со стороны пользователей, которые не спешат покупать шлем ради двух-трёх интересных релизов в год. Видимо, в ближайшем будущем можно ожидать снижения стоимости гаджета в розничной продаже или специальных предложений с бесплатными играми. Но это лишь предположение инсайдеров.
Портативная консоль Ayaneo Pocket S получит мощный процессор…
В сети появились подробности о портативной игровой консоли Ayaneo Pocket S, главной особенностью которой …
MSI готовит собственную портативную игровую консоль…
Сегодня компания MSI официально намекнула на свои планы войти на рынок портативных игровых консолей — нов…
Зарядная станция для DualSense с адаптером питания. Обзор DO…
Изучаемая сегодня зарядная станция DOBE TP5-0521E сопровождается комплектным адаптером питания в розетку.…
Nintendo Switch 2 получит производительность уровня PlayStat…
Сегодня появилась информация о том, что игровая приставка Nintendo Switch 2 в режиме подключения к док-ст…
PlayStation 5 получила важный апдейт программного обеспечени…
Свежее обновление программного обеспечения системы PlayStation 5 привнесло ряд улучшений в работе беспров…
Sony сообщила о рекорде активных игроков в PlayStation Netwo…
Как и обещали инсайдеры ранее, конференция компании Sony на выставке CES 2024 была очень скудной — компан…
Представлена игровая консоль GPD Win Mini 2024…
Компания GPD пополнила ассортимент компактных игровых консолей моделью Win Mini 2024 года, которая отлича…
Sony прекратила производство PS VR2…
Согласно отчёту информационного издания Bloomberg, компания Sony официально приостановила производство но…
Подставки для дисков PlayStation. Обзор DOBE TP5-0519 и TP-0520Подставки для дисков PlayStation. Обзор DOBE TP5-0519 и TP-0520
Продвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525BПродвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525B
Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510
Яркий чехол для Nintedo Switch. Обзор DOBE iTNS-1130YЯркий чехол для Nintedo Switch. Обзор DOBE iTNS-1130Y
Три варианта цвета зарядки для DualSense и два комплектации. Обзор DOBE TP5-0521Три варианта цвета зарядки для DualSense и два комплектации. Обзор DOBE TP5-0521
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor