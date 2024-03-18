Sony прекратила производство PS VR2

Согласно отчёту информационного издания Bloomberg, компания Sony официально приостановила производство новых экземпляров шлема дополненной и виртуальной реальности PS VR2 до тех пор, пока не сможет продать текущие остатки со склада. Анонимные источники издания Bloomberg также сообщили, что продажи данного шлема существенно замедлились — в начале, когда гаджет только представили, устройство продавалось неплохо, но на текущий момент объёмы продаж сильно упали, так как спрос снизился до минимума. В результате на складах производителя скопились приличные запасы непроданной продукции, которая собирает пыль буквально месяцами без шанса на продажу. Есть даже информация о том, что на сегодняшний день Sony выпустила более двух миллионов единиц PS VR2, которые невозможно продать из-за низкого спроса на рынке.

Специалисты уверены, что слишком высокая цена аппаратного обеспечения является основным препятствием для повышения спроса — никто не хочет платить столько денег за шлем, у которого почти нет контента. В настоящее время есть лишь ограниченное количество игр, поддерживающих устройства виртуальной реальности компании Sony, и это тоже сказывается на спросе со стороны пользователей, которые не спешат покупать шлем ради двух-трёх интересных релизов в год. Видимо, в ближайшем будущем можно ожидать снижения стоимости гаджета в розничной продаже или специальных предложений с бесплатными играми. Но это лишь предположение инсайдеров.