Sony продала 100 миллионов приставок PlayStation 4

Несмотря на рекордные продажи, PlayStation 4 было продано около 100 миллионов приставок, что делает его самой продаваемой консолью. В своем последнем отчете о доходах Sony сообщила, что с 31 марта по 30 июня было продано 3,2 миллиона PS4, после того как в прошлом квартале было объявлено, что с момента появления консоли было продано в общей сложности 96,8 миллиона единиц. Это означает, что за пять лет и семь месяцев он достигнет 100 миллионов , всего на два месяца быстрее, чем Wii от Nintendo. Тем не менее, ожидается медленный спад продаж PS4, учитывая, что PS5 следующего поколения Sony должен появиться осенью 2020 года с поддержкой трассировки лучей 8K.