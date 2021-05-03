Sony продала 7,8 миллиона консолей PlayStation 5

Компания Sony опубликовала квартальный отчет в котором представлена информация о прибыли и убытках компании. Напомним, что к концу 2020 года компания смогла продать 4,5 миллиона консолей нового поколения. Это означает, что в с января по март 2021 года Sony продала еще 3,3 миллиона консолей. Стоит отметить, консоль PlayStation 4 также продолжает продаваться и довольно успешно. За этот квартал было продано более миллион единиц и теперь общее количество проданных консолей PlayStation 4 составляет 115,9 миллиона штук.

В игровой сфере дела у компании также на высоте, количество подписчиков PlayStation Plus растет, игры продаются хорошо, кроме того выпускаются новые эксклюзивные игры.