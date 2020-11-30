Sony продолжит блокировать владельцев PlayStation 5 за обман

Некоторое время назад в сети появились довольно приятные предложения от владельцев PlayStation 5. Дело в том, что для данной приставки производитель выпустил специальное предложение PlayStation Plus Collection — геймер получал в доступ двадцать культовых игр, выпущенных дочерними студиями компании Sony для PlayStation 4. Естественно, умельцы решили поделиться данным бонусом с другими геймерами, ведь если подключить к PlayStation 5 консоль PlayStation 4, то на ней тоже можно будет бесплатно поиграть во все эти игры. Геймеры стали продавать возможность подключить консоль, но вскоре разработчики японской компании узнали о данной хитрости и начали просто блокировать приставки тех, кто решил обмануть систему таким образом.