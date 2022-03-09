Sony работает над новой консолью PS5 Pro

Новость поступила от информатора, который заметил прототип в записях об импорте на коробках Sony с наборами для разработки, которые отправляли в США. Ходят слухи, что японский технический гигант также работает над более легкой моделью с меньшим радиатором, но теперь похоже, в разработке находится и более мощная версия.
Новая игровая консоль может иметь аппаратные обновления или модификации, это может быть либо модель меньшего размера, либо Pro-версия с более мощными характеристиками. На данный момент очевидно, что версия Slim будет выпущена в ближайшем будущем.