Sony раскрыла системные требования игры Marvel's Spider-Man для ПК

Sony раскрыла системные требования игры Marvel's Spider-Man для ПК.

Marvel's Spider-Man - следующая эксклюзивная игра для PlayStation, которая появится на ПК в следующем месяце. Игра получит поддержку технологии DLSS, DLAA и другие. Предварительные заказы открыты в Steam и Epic Games Store, а запуск игры состоится 12 августа.

Рекомендованные системные требования:

  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
  • Процессор: Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen 5 1600
  • Оперативная память: 16 ГБ

Ultimate Ray Tracing 4K

  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT
  • Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 5900X
  • Оперативная память: 32 ГБ
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