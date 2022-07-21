Sony раскрыла системные требования игры Marvel's Spider-Man для ПК.
Marvel's Spider-Man - следующая эксклюзивная игра для PlayStation, которая появится на ПК в следующем месяце. Игра получит поддержку технологии DLSS, DLAA и другие. Предварительные заказы открыты в Steam и Epic Games Store, а запуск игры состоится 12 августа.
Рекомендованные системные требования:
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
- Процессор: Intel Core i5-4670 или AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 16 ГБ
Ultimate Ray Tracing 4K
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT
- Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 5900X
- Оперативная память: 32 ГБ