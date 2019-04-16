Sony рассказала про PlayStation 5

Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики. Теперь появилась официальная информация от ведущего инженера компании Sony. Он говорит, что новая приставка будет построена на процессоре AMD третьего поколения Ryzen, за графику будет отвечать графический ускоритель AMD Navi. Будет поддерживаться разрешение 8К, будет объемное аудио, больше производительности и поддержка трассировки лучшей в реальном времени. Кроме того, новая приставка будет построена на той же архитектуре и будет представлена обратная совместимость. То есть, на PlayStation 5 вы сможете играть в игры с PlayStation 4. Это большой плюс для тех, кто уже имеет большую библиотеку и не хочет ее терять.