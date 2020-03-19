Sony рассказала про характеристики PlayStation 5

Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали. Теперь же Sony решила поставить твердотельный накопитель в свою приставку, да не простой, а специальный, который обеспечивает приставку невероятной скоростью на чтение и загрузку. В итоге некоторые игры будут загружаться за пару секунд, а проблем с текстурами в играх больше не будет. Вопрос только в стоимости PlayStation 5, ведь накопитель такого уровня явно стоит довольно больших денег. А PlayStation 5 планируют продавать за 400 долларов.