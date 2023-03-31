Sony разочаровалась в продажах PS VR2

Согласно новому отчету информационного издания Bloomberg, который ссылается на данные аналитической компании International Data Corporation, продажи шлема виртуальной реальности PS VR2, мягко говоря, идут не очень хорошо, так как на текущий момент продано всего 270 тысяч единиц между датой запуска (22 февраля) и концом марта. Перед запуском PS VR2 компания Sony была уверена в своих возможностях и заказала два миллиона единиц к марту, что, безусловно, слишком амбициозно даже для японского гиганта рынка. При этом стоит отметить, что хотя шлем продаётся достаточно плохо, на самом деле PS VR2 получил положительные отзывы от поклонников и критиков благодаря своему высококлассному оборудованию и функциям, которых ранее не было в оригинальной первой версии.

«Это революция в виртуальной реальности, которая может показать не только довольно необычные и крайне весёлые видеоигры нового поколения, но и контент, который может использовать мощь консоли следующего поколения на полную. По мере того, как новые игровые возможности появляются в PlayStation VR2, ценность нового шлема будет только повышаться, но первоначальная стоимость может заставить некоторых игроков банально отказаться от приобретения, так как шлем стоит даже дороже, чем сама приставка следующего поколения», — заявил один из западных журналистов. И в целом именно это и произошло, потому что в итоге пользователи отказались приобретать шлем нового поколения именно из-за слишком высокой стоимости.
Sony готовит эксклюзивы для PlayStation 5…
Если вы следите за игровой консолью PlayStation 5, то могли заметить, что игровая приставка не может похв…
PlayStation 5 скоро можно будет купить по нормальной цене…
Если вдруг кто забыл, консоль PlayStation 5 вышла в продажу примерно два с половиной года назад, но с тех…
Пользователь нашёл основную проблему DualSense Edge…
Когда компания Sony впервые заявила, что у DualSense Edge будет немного меньшее время автономной работы, …
Представлена компактная консоль Retroid Pocket Flip…
В сети появилась информация о складной портативной игровой консоли Retroid Pocket Flip, которая получила …
PlayStation планирует интегрировать NFT в консоли…
Вчера западные журналисты опубликовали достаточно интересную новость о том, что подразделение PlayStation…
Sony благодаря PS5 стала главным клиентом AMD…
Аналитики рынка компьютерного железа заявили, что компания Sony стала самым крупным клиентом у компании A…
Представлена портативная консоль Ayaneo Air Plus…
Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Air Plus, которая работает под…
Завтра Nintendo проведёт презентацию новых продуктов…
Несколько часов назад компания Nintendo официально анонсировала своё грядущее мероприятие, которое пройдё…
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor