Sony разочаровалась в продажах PS VR2

Согласно новому отчету информационного издания Bloomberg, который ссылается на данные аналитической компании International Data Corporation, продажи шлема виртуальной реальности PS VR2, мягко говоря, идут не очень хорошо, так как на текущий момент продано всего 270 тысяч единиц между датой запуска (22 февраля) и концом марта. Перед запуском PS VR2 компания Sony была уверена в своих возможностях и заказала два миллиона единиц к марту, что, безусловно, слишком амбициозно даже для японского гиганта рынка. При этом стоит отметить, что хотя шлем продаётся достаточно плохо, на самом деле PS VR2 получил положительные отзывы от поклонников и критиков благодаря своему высококлассному оборудованию и функциям, которых ранее не было в оригинальной первой версии.

«Это революция в виртуальной реальности, которая может показать не только довольно необычные и крайне весёлые видеоигры нового поколения, но и контент, который может использовать мощь консоли следующего поколения на полную. По мере того, как новые игровые возможности появляются в PlayStation VR2, ценность нового шлема будет только повышаться, но первоначальная стоимость может заставить некоторых игроков банально отказаться от приобретения, так как шлем стоит даже дороже, чем сама приставка следующего поколения», — заявил один из западных журналистов. И в целом именно это и произошло, потому что в итоге пользователи отказались приобретать шлем нового поколения именно из-за слишком высокой стоимости.