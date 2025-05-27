Sony разрабатывает портативную версию PlayStation

Конечно, подобные слухи стоит воспринимать с долей скепсиса — Sony уже не раз приписывали «революционные» разработки, которые так и не дошли до рынка. Тем не менее, учитывая прошлые слухи от Digital Foundry, где говорилось, что новая портативка Sony не будет запускать игры с PS5 напрямую, а предложит «уменьшенные» версии (как это реализовано на Nintendo Switch), сценарий выглядит вполне правдоподобно. В таком случае новое устройство можно было бы воспринимать как духовного наследника PS Vita. И. конечно, решение разработать кастомный чип имеет смысл — это позволит Sony точно сбалансировать производительность и энергопотребление, что особенно важно в портативном форм-факторе. Да и выбор в пользу AMD тоже выглядит логично — «красные» хорошо зарекомендовали себя в сегменте APU для портативок.