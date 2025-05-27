Sony разрабатывает портативную версию PlayStation

Похоже, Sony действительно намерена вернуться на рынок портативных игровых устройств, и по слухам, компания разрабатывает собственный чип под кодовым названием Project Jupiter для своей следующей портативной консоли. Хотя PlayStation Portal технически не является полноценной портативкой, выпуск этой модели ясно показывает, что Sony интересуется данным сегментом. Более того, согласно утечке от известного инсайдера, Sony якобы рассматривает вариант использования специально разработанного чипа на базе архитектуры AMD, который будет изготавливаться по 2-нм техпроцессу Samsung SF2P. Это крайне необычное сочетание — кастомный чип Sony, архитектура AMD и передовая литография Samsung.

Конечно, подобные слухи стоит воспринимать с долей скепсиса — Sony уже не раз приписывали «революционные» разработки, которые так и не дошли до рынка. Тем не менее, учитывая прошлые слухи от Digital Foundry, где говорилось, что новая портативка Sony не будет запускать игры с PS5 напрямую, а предложит «уменьшенные» версии (как это реализовано на Nintendo Switch), сценарий выглядит вполне правдоподобно. В таком случае новое устройство можно было бы воспринимать как духовного наследника PS Vita. И. конечно, решение разработать кастомный чип имеет смысл — это позволит Sony точно сбалансировать производительность и энергопотребление, что особенно важно в портативном форм-факторе. Да и выбор в пользу AMD тоже выглядит логично — «красные» хорошо зарекомендовали себя в сегменте APU для портативок.