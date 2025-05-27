Sony разрабатывает портативную версию PlayStation

Похоже, Sony действительно намерена вернуться на рынок портативных игровых устройств, и по слухам, компания разрабатывает собственный чип под кодовым названием Project Jupiter для своей следующей портативной консоли. Хотя PlayStation Portal технически не является полноценной портативкой, выпуск этой модели ясно показывает, что Sony интересуется данным сегментом. Более того, согласно утечке от известного инсайдера, Sony якобы рассматривает вариант использования специально разработанного чипа на базе архитектуры AMD, который будет изготавливаться по 2-нм техпроцессу Samsung SF2P. Это крайне необычное сочетание — кастомный чип Sony, архитектура AMD и передовая литография Samsung.

Конечно, подобные слухи стоит воспринимать с долей скепсиса — Sony уже не раз приписывали «революционные» разработки, которые так и не дошли до рынка. Тем не менее, учитывая прошлые слухи от Digital Foundry, где говорилось, что новая портативка Sony не будет запускать игры с PS5 напрямую, а предложит «уменьшенные» версии (как это реализовано на Nintendo Switch), сценарий выглядит вполне правдоподобно. В таком случае новое устройство можно было бы воспринимать как духовного наследника PS Vita. И. конечно, решение разработать кастомный чип имеет смысл — это позволит Sony точно сбалансировать производительность и энергопотребление, что особенно важно в портативном форм-факторе. Да и выбор в пользу AMD тоже выглядит логично — «красные» хорошо зарекомендовали себя в сегменте APU для портативок.
Intel получила контракт на производство чипов для Switch 3…
С начала года настроения вокруг Intel остаются в основном позитивными — инвесторы рассчитывают, что новая…
NVIDIA DLSS прекрасно работает на Nintendo Switch 2…
Поддержка технологии NVIDIA DLSS для Nintendo Switch 2 обещает стать настоящим прорывом для системы, поск…
Sony готовит портативную PlayStation 6…
Ходят слухи, что портативная версия PlayStation 6 сможет запускать игры с PlayStation 5 без необходимости…
Microsoft уволила 6000 сотрудников…
Сегодня компания Microsoft официально объявила о сокращении более 6 тысяч сотрудников, то есть около 3% о…
PlayStation VR 2 подешевел на 150 долларов…
Сегодня появилась официальная информация о том, что компания Sony снижает цену на гарнитуру PlayStation V…
Nintendo Switch 2 получит более плавный магазин игр…
Если вам не нравилось заходить в цифровой магазин eShop на оригинальной Nintendo Switch из-за его медленн…
Nintendo Switch 2 будут продавать за 450 долларов…
Компания Nintendo старается смягчить реакцию фанатов на высокие цены на игры для Switch 2, объявив, что о…
Nintendo судит компанию за слив Switch 2…
В начале этого года компания Genki, известная производством аксессуаров, продемонстрировала 3D-макет, кот…
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor