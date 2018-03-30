Sony снижает цену PlayStation VR

Sony PlayStation VR гарнитура появилась на рынке уже около 18 месяцев назад, но за это время многое изменилось. Мы видели, как два издателя из трех лучших изданий (Bethesda и Ubisoft) участвовали в выпусках игр, и мы видели некоторые существенные снижение цен на Oculus Rift и HTC VIVE. Имея это в виду, Sony стремится стать более конкурентоспособной в этом году, уменьшив цену на PlayStation VR.С момента выпуска, PlayStation VR имеет MSRP в размере 399 долларов США и 349,99 фунтов стерлингов в Великобритании. С 29 марта гарнитура будет стоить $ 299 в США и £ 259,99 в Великобритании.