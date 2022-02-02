Sony сократила планируемый объём продаж PlayStation 5

Sony все еще изо всех сил пытается сделать достаточное количество консолей PlayStation 5, чтобы не отставать от спроса. В своем ключевом праздничном финансовом квартале компания отгрузила 3,3 миллиона устройств, что в общей сложности составило 17,3 миллиона с момента запуска, говорится в отчете компании о доходах. Это значительно меньше 20,2 миллиона единиц, которые PS4 продала на том же этапе своего жизненного цикла. Из-за этого Sony сообщила о доходах своего игрового подразделения в размере 813,3 млрд иен (7,09 млрд долларов) по сравнению с 883,2 млрд иен (7,703 млрд долларов) за тот же квартал прошлого года. Однако операционная прибыль выросла на 12,1 процента до 810 миллионов долларов, потому что Sony фактически теряет деньги на каждой проданной консоли PS5.

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки сказал в веб-трансляции аналитиков, что люди хотят покупать консоли PS5, но партнеры не могут поставлять компоненты из-за продолжающейся нехватки чипов. Sony ожидает, что такая ситуация сохранится в течение следующего года, а это означает, что найти PS5 будет нелегко, особенно в первой половине 2022 года. Соответственно, Sony снизила прогноз поставок PS5 на финансовый год до 11,5 млн единиц с 14,8 млн. Таким образом, она снизила оценку годового дохода своего подразделения Game & Network Services (G&NS) на 170 миллионов иен (1,48 миллиарда долларов). В то же время он ожидает на 6% больше прибыли, несмотря на более низкие продажи игр, благодаря вышеупомянутым убыточным консолям.