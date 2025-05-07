Sony создала новую студию для работы над игрой-сервисом

Сегодня компания Sony официально объявила о создании новой внутренней студии под названием Team LFG, которая займётся разработкой командной экшен-игры. По словам Хермена Хульста, руководителя внутренних студий Sony Interactive Entertainment, команда изначально работала в Bungie, но в итоге объединила разработчиков со всей индустрии для воплощения амбициозного проекта. Любопытно, что конкретные разработчики в рамках анонса не были названы, так что пока не ясно, кто именно входит в состав Team LFG. В блоге, посвящённом презентации студии, говорится, что в неё входят как ветераны индустрии, работавшие над такими играми, как Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox и Rec Room, так и новички с новыми творческими взглядами и навыками.

Появление Team LFG связано с попыткой PlayStation укрепить позиции на рынке игр-сервисов. Правда, изначально амбициозный план был впоследствии сокращён, а сам курс столкнулся с рядом серьёзных проблем. Напомним, Sony приобрела Bungie в 2022 году, после чего студия пережила несколько волн сокращений. Во время очередного раунда увольнений в 2024 году, генеральный директор Bungie Пит Парсонс заявил, что его специалисты работают с руководством PlayStation Studios над выделением одной из команд в отдельную студию в составе PlayStation Studios, чтобы продолжить работу над научно-фантастическим экшеном. Судя по всему, речь шла именно о Team LFG, а сама Bungie сейчас занята работой над мультиплеерным шутером Marathon.
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