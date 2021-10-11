Sony спасёт Японию от дефицита микрочипов

Глобальная нехватка микросхем вскоре может создать неожиданных союзников в Японии. Как сообщает издание Reuters, источники Nikkei утверждают, что Sony и TSMC «рассматривают» возможность совместного создания завода по производству полупроводников в префектуре Кумамото на западе Японии. По словам инсайдеров, TSMC будет иметь контрольный пакет акций, но завод будет работать на территории Sony рядом с заводом по производству датчиков изображения этой компании. Сообщается, что японское правительство покроет до половины инвестиций в размере 7 миллиардов долларов. Завод будет поставлять чипы для фотоаппаратов, автомобилей и других целей. Соответственно, в проекте якобы заинтересован гигант автозапчастей Denso. Если проект будет продвигаться вперед, завод будет запущен к 2024 году.

Sony и TSMC отказались от комментариев, хотя ранее TSMC заявляла, что «активно пересматривает» планы в отношении подобных проектов. Впрочем, в совместном заводе нет ничего удивительного. Некоторые аналитики ожидают, что нехватка микросхем во всем мире продлится до 2023 года, и это при условии, что спрос не будет расти быстрее, чем прогнозировалось. Это поможет Sony, TSMC и крупной японской технологической индустрии оправиться от дефицита, не говоря уже о повышении стабильности. Кроме того, Японии, Sony и TSMC не придется беспокоиться о напряженности между Китаем и США, угрожающей производству на Тайване. Да и новая фабрика может быть готова как раз в нужное время.
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