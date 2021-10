Sony теперь использует лейбл PlayStation PC для своих компьютерных игр

Игры Sony PlayStation в Steam теперь выпускаются PlayStation PC LLC, а не PlayStation Mobile. Компания PlayStation PC была образована ранее в этом году это может означать, что в будущем Sony будет использовать брендинг PlayStation PC.

Sony постепенно увеличивала свое присутствие на ПК после того, как Horizon Zero Dawn появился в Steam в августе 2020 года, а в феврале - Days Gone. Sony также представит God of War на ПК 14 января и обновленную Uncharted: Legacy of Thieves Collection в 2022 году.

В июне глава Sony PlayStation Studios Хермен Хульст заявил, что Sony все еще находится на ранней стадии реализации своих планов на ПК. Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан ранее охарактеризовал развитие компьютерных игр Sony как легкое решение для компании.