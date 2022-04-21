Sony улучшает поддержку DualSense для ПК

Контроллер DualSense оказался очень успешным благодаря сочетанию новых функций тактильной обратной связи. Некоторые игры также имеют полную поддержку DualSense на ПК, что делает его все более популярным вариантом для игрового контроллера для ПК. Компания Sony выпустила приложение которое позволяет обновить контроллер. Приложение довольно простое, позволяя пользователям обновлять прошивку контроллера до последней версии, не подключая его к консоли.

Средство обновления прошивки DualSense доступно для ОС Windows 10 и Windows 11. После его загрузки необходимо просто нужно подключить контроллер через USB для обновления прошивки. На данный момент ряд игр для ПК полностью поддерживают набор функций DualSense, включая такие, как Metro Exodus, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Dying Light 2, Deathloop, Ghostwire Tokyo и Death Stranding: Director's Cut.
Выпущен беспроводной контроллер HyperX Clutch…
Выпущен беспроводной контроллер HyperX ClutchHyperx Cluth — это новый контроллер, который в основном имеет все функции стандартного геймпада. В дополн…
HyperX выпустила беспроводной игровой контроллер Clutch…
HyperX выпустила беспроводной игровой контроллер ClutchHyperX, сегодня объявила о выпуске беспроводного игрового контроллера HyperX Clutch. Беспроводной контрол…
Бывший дизайнер Razer представил новый контроллер Alt Motion…
Бывший дизайнер Razer представил новый контроллер Alt MotionС первоклассными оптическими переключателями, RGB-подсветкой и съемными клавишами мы забыли, что клавиату…
Sony улучшает поддержку DualSense для ПК…
Sony улучшает поддержку DualSense для ПККонтроллер DualSense оказался очень успешным благодаря сочетанию новых функций тактильной обратной связи.…
Официальная программа DualSense Firmware Updater теперь дост…
Официальная программа DualSense Firmware Updater теперь достКак стало известно ранее в этом месяце, Sony действительно работает над официальной программой обновления…
Представлена пасхальная коллекция контроллеров и аксессуаров…
Представлена пасхальная коллекция контроллеров и аксессуаровСегодня Xbox представил обновленную коллекцию контроллеров Xbox Spring 2022 посвященной Пасхе. В партнерс…
Sony представила PlayStation VR2…
Sony представила PlayStation VR2Sony наконец-то раскрыла дизайн своей гарнитуры PlayStation VR2 следующего поколения после того, как объя…
Thrustmaster представил новый контроллер ESWAP S Pro…
Thrustmaster представил новый контроллер ESWAP S ProЯвляясь официальным преемником своего популярного ESWAP X Pro, компания Thrustmaster представила новый ко…
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытиемОбзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторовОбзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов
Обзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпадОбзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпад
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor