Sony улучшает поддержку DualSense для ПК

Контроллер DualSense оказался очень успешным благодаря сочетанию новых функций тактильной обратной связи. Некоторые игры также имеют полную поддержку DualSense на ПК, что делает его все более популярным вариантом для игрового контроллера для ПК. Компания Sony выпустила приложение которое позволяет обновить контроллер. Приложение довольно простое, позволяя пользователям обновлять прошивку контроллера до последней версии, не подключая его к консоли.

Средство обновления прошивки DualSense доступно для ОС Windows 10 и Windows 11. После его загрузки необходимо просто нужно подключить контроллер через USB для обновления прошивки. На данный момент ряд игр для ПК полностью поддерживают набор функций DualSense, включая такие, как Metro Exodus, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Dying Light 2, Deathloop, Ghostwire Tokyo и Death Stranding: Director's Cut.