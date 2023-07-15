Sony выделила больше 2 миллиардов долларов на разработку игр…

По данным отчета Nikkei, это составляет 40% от общих затрат на исследования и разработки, превышая инвестиции в два других ключевых направления компании — электронику и полупроводники. Всё дело в том, что Sony прогнозирует, что рынок игровых онлайн-сервисов достигнет объёма в 19 миллиардов долларов к 2026 году, поэтому компания перенаправляет своё внимание на онлайн-систему, которая подразумевает, что клиенты будут приобретать цифровой контент заметно чаще. Приобретение Bungie за 3,7 миллиарда долларов в 2022 году стало центральным камнем в этой новой стратегии. Вероятно, компания хочет создать свою игру-сервис и потом годами продавать геймерам контент, зарабатывая не меньше, чем планирует получить Microsoft от приобретения Activision Blizzard.