Sony выделила больше 2 миллиардов долларов на разработку игр

Недавно заместитель президента и финансовый директор компании Sony Corporation Хироки Тотоки объявил о выделении бюджета в размере 5 миллиардов долларов на стратегические инвестиции в несколько отделов компании в 2023 году. Тогда не было ясно, сколько из этой суммы будет направлено на Sony Interactive Entertainment, то есть на игры для PlayStation, но новый отчёт, опубликованный в разделе бизнеса информационного издания Nikkei Asia, раскрывает, что японский гигант готовится к серьёзной конкуренции с Xbox. Источники сообщают, что компания Sony выделила 300 миллиардов иен (примерно 2,13 миллиарда долларов) на исследования и разработки для своего игрового подразделения на финансовый год, завершающийся в марте 2024 года.

По данным отчета Nikkei, это составляет 40% от общих затрат на исследования и разработки, превышая инвестиции в два других ключевых направления компании — электронику и полупроводники. Всё дело в том, что Sony прогнозирует, что рынок игровых онлайн-сервисов достигнет объёма в 19 миллиардов долларов к 2026 году, поэтому компания перенаправляет своё внимание на онлайн-систему, которая подразумевает, что клиенты будут приобретать цифровой контент заметно чаще. Приобретение Bungie за 3,7 миллиарда долларов в 2022 году стало центральным камнем в этой новой стратегии. Вероятно, компания хочет создать свою игру-сервис и потом годами продавать геймерам контент, зарабатывая не меньше, чем планирует получить Microsoft от приобретения Activision Blizzard.