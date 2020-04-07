Sony выделила средства на поддержку пострадавшим от COVID-19

2020-04-07, Автор - Ramil; Продукт - Sony; [47]
По всему миру все больше и больше новостей связанных с вирусом COVID-19. Но есть и хорошие новости. Они говорят об взаимопомощи со стороны крупных компаний и государств.

Компания объявила об создании фонда, которая нацелена на оказание помощи. Помощь будет направлена на три группы: медицина, образование и на поддержку творческой индустрии, которые также пострадали, так как отменяются мероприятия и выставки.

Компания Sony выразила свои соболезнования семьям, кто пострадал от коронавируса. Компания будет поддерживать всех кто борется с вирусом.

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