Sony выделила средства на поддержку пострадавшим от COVID-19

По всему миру все больше и больше новостей связанных с вирусом COVID-19. Но есть и хорошие новости. Они говорят об взаимопомощи со стороны крупных компаний и государств.

Компания объявила об создании фонда, которая нацелена на оказание помощи. Помощь будет направлена на три группы: медицина, образование и на поддержку творческой индустрии, которые также пострадали, так как отменяются мероприятия и выставки.

Компания Sony выразила свои соболезнования семьям, кто пострадал от коронавируса. Компания будет поддерживать всех кто борется с вирусом.