Sony выпустила PlayStation 5 в честь 30-летия бренда консолей

В этом году компания Sony празднует 30-летие бренда PlayStation и в честь этого события выпускает ограниченную серию консолей и аксессуаров, которые окрашены в специальный юбилейный цвет бренда. В состав этой коллекции входят цифровая версия PlayStation 5 (то есть без дисковода в комплекте), новая PlayStation 5 Pro, контроллеры DualSense и DualSense Edge, а также PlayStation Portal. Все эти устройства выполнены в сером цвете, напоминающем оригинальную модель PlayStation, которая вышла 3 декабря 1994 года. У консолей светло-серые внешние панели и тёмно-серая внутренняя часть корпуса с четырёхцветным логотипом PlayStation на боковой стороне. Также на тыльной стороне консолей размещён специальный логотип 30-летия, который выгравирован в виде тонкого повторяющегося узора на внутренней стороне внешних панелей.

Обе консоли, PS5 Digital и PS5 Pro, комплектуются подходящими по цвету аксессуарами. Стандартный контроллер DualSense также выполнен в сером цвете, имеет четырёхцветный логотип PlayStation и текстурированный узор с логотипом юбилея. В комплекте с консолью даже идёт специальный кабель USB Type-C с утолщённым коннектором, напоминающим старый кабель от контроллера PlayStation. Все устройства будут поставляться в специальной упаковке с дизайном, напоминающим оригинальный PlayStation, но купить такую приставку будет тяжело, потому что всего будет выпущено не более 12 тысяч консолей. Это определённый эксклюзив на самом деле.