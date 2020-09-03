Sony выпустила адаптер LA-EA5 для объективов с байонетом A

Обладатели старых объективов Sony с байонетом A будут рады узнать, что теперь их можно использовать с новыми камерами бренда с байонетом E. Это стало возможным благодаря недавно представленному адаптеру для объектива LA-EA5.

Новинка оснащена встроенным приводом автофокусировки (AF), который позволяет этой функции работать на старых объективах, у которых нет собственных двигателей внутренней фокусировки. Эта функция доступна только при использовании камер A7R IV или А6600. LA-EA5 обеспечивает полную поддержку для фазовой автофокусировки в фокальной плоскости, охвата широкой области фокусного фазового автофокуса, автофокусировки по глазам в реальном времени, а также отслеживания в реальном времени и отслеживания AF/AE для объективов SSM/SAM со скоростью до 11 кадров в секунду.

Ранее компания уже выпускала более старые версии аксессуара, включая модели LA-EA3 и LA-EA4, чтобы объективы с байонетом A могли работать на камерах текущего поколения. Однако то, что отличает новую модель от своих предшественников, - это ее компактный размер, со всеми ее дополнительными функциями, заключенными в цилиндрический корпус. Sony LA-EA5 будет доступен для покупки в октябре этого года с ценником в $ 250.