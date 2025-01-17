Sony выпустила чёрные аксессуары для PlayStation 5

На прошлой неделе, во время выставки CES 2025, компания Sony официально анонсировала коллекцию чёрных аксессуаров для PlayStation 5, а теперь их можно предзаказать перед официальным релизом, запланированным на 20 февраля. В линейке новых аксессуаров имеется контроллер DualSense Edge за 200 долларов, гарнитуру Pulse Elite за 150 долларов, беспроводные наушники Pulse Explore за 200 долларов и портативное устройство PlayStation Portal за 200 долларов. Новая линейка аксессуаров выполнена в том же стильном чёрном дизайне, что и чёрный контроллер DualSense, выпущенный в 2021 году. Более того, теперь PlayStation Portal оснащён черными кнопками, как у DualSense Edge, сохраняя элегантные чёрные акценты белой модели. Беспроводные наушники Pulse Explore получили чёрный зарядный футляр, а гарнитура Pulse Elite — чёрную подставку для зарядки и чехол из фетра.

И, что весьма логично, несмотря на новый дизайн, в функционале аксессуаров изменений нет. Чёрная версия PlayStation Portal остаётся тем же портативным устройством для удалённого запуска игр, которое было представлено в 2023 году, с той же длительностью работы от батареи и теми же ограничениями. Наушники Pulse Explore и гарнитура Pulse Elite поддерживают фирменный аудиокодек Sony для беспроводной передачи звука с низкой задержкой и работают с PS5, PlayStation Portal, а также ПК на Windows и macOS. Интересные новинки, но цена, конечно, выглядит слегка слишком высокой на фоне обычных версий.