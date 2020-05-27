Sony выпустила компактную камеру ZV-1 с профессиональными функциями

Компания Sony выпустила новую компактную камеру под названием Digital Camera ZV-1.

Разработанная с нуля для создателей контента и вологгеров, ZV-1 сочетает в себе простые в использовании функции с бескомпромиссной технологией визуализации, что делает его идеальным инструментом для любого создателя контента на всех уровнях квалификации.

ZV-1 оснащен 20,1-мегапиксельным 1-дюймовым CMOS- сенсором Exmor R со стеком и процессором изображения BIONZ X, как в RX100. Камера имеет зум-объектив Zeiss Vario-Sonnar T с фокусным расстоянием 24-70 мм и автофокусировкой с фазовым детектированием с 315 точками автофокусировки. Она также может похвастаться отслеживанием автофокуса в режиме реального времени и разъемом для микрофона. Камера весит 294 г, а ее размер 105,5 х 60,0 х 43,5 мм.

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