Sony выпустила новые сменные панели для PlayStation 5

Панели Chroma Collection будут доступны только для обновлённой версии PlayStation 5 Slim и будут стоить 65 долларов за комплект из двух панелей одного цвета. Новые модели DualSense, выполненные в этих же цветах (без изменений в функциональности), можно будет приобрести за 80 долларов, то есть цена немного выше, чем на базовые версии контроллера. Предзаказы на коллекцию Chroma начнутся 3 октября, аксессуары в цветах Chroma Pearl и Chroma Indigo поступят в продажу 7 ноября, а Chroma Teal будет доступен 23 января 2025 года. Крайне интересное решение на самом деле, потому что в таком исполнении консоль действительно выглядит более привлекательно и стильно. Вопрос только в том, стоит ли платить столько денег за смену цвета панели.