Sony выпустила новые сменные панели для PlayStation 5

Сегодня компания Sony официально объявила о релизе новой коллекции цветов для панелей для игровой консоли PlayStation 5 и контроллера DualSense. Эта серия с названием Chroma Collection выполнена в стиле глянца и предлагает потенциальному покупателю сразу три новых оттенка на выбор. Например, есть вариант Chroma Pearl, который на первый взгляд похож на оригинальный белый цвет, но обладает перламутровым блеском с переливами между светло-розовым и кремовым оттенками. Также компания представила Chroma Indigo — более насыщенный цвет, который находится между глубоким синим и ярким фиолетовым. Последний цвет в новой палитре — Chroma Teal, представляющий собой сочетание глубоких оттенков зелёного с нотками синего.

Панели Chroma Collection будут доступны только для обновлённой версии PlayStation 5 Slim и будут стоить 65 долларов за комплект из двух панелей одного цвета. Новые модели DualSense, выполненные в этих же цветах (без изменений в функциональности), можно будет приобрести за 80 долларов, то есть цена немного выше, чем на базовые версии контроллера. Предзаказы на коллекцию Chroma начнутся 3 октября, аксессуары в цветах Chroma Pearl и Chroma Indigo поступят в продажу 7 ноября, а Chroma Teal будет доступен 23 января 2025 года. Крайне интересное решение на самом деле, потому что в таком исполнении консоль действительно выглядит более привлекательно и стильно. Вопрос только в том, стоит ли платить столько денег за смену цвета панели.