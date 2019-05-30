Sony выпустила трейлер Death Stranding, раскрыв дату релиза и геймплей игры

Sony показала новый трейлер Death Stranding с геймплеем и сюжетом.

Благодаря новому ролику сюжет игры не стал понятнее, но игрокам показали действующих персонажей, и намекнули на завязку. Судя по трейлеру, в мире Death Stranding начался некий катаклизм, с которым правительство пытается бороться. Кто или что за этим стоит так и сказали, но без «паранормальщины» не обошлось. Мадс Миккельсен ака. Ганнибал до сих пор управляет скелетами, Линдси Вагнер также плачет, а Трой Бейкер круто смотрится в кадре. Ничего не понятно, но выглядит красиво.

В новом трейлере показали и геймплей Death Stranding, и пока что игра выглядит как стелс-экшен в открытом мире. Норману Ридусу, главному герою игры, предстоит доставить ребенка, который важен для организации Bridges. Герою предстоит путешествовать по дикой местности, используя тросы, лестницы и так далее. В распоряжении Ридуса даже будет мотоцикл. Противостоять главному герою будет неизвестная корпорация, которая охотится за Норманом. Злые ребята могут вычислить местоположение антагониста с помощью специального локатора, и тогда в игру вступает стелс. По классике, герой может прятаться в высокой траве, убегать, а в случае обнаружения дать отпор с помощью кулаков или огнестрела.

Утечки и слухи подтвердились — Death Stranding выйдет 8 ноября только на PlayStation 4. В PlayStation Store уже можно сделать предзаказ, за который игрокам обещают вручить бонусы.