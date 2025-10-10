Sony выпустит PlayStation 6 в 2027 году

Известный инсайдер AMD Kepler сообщил на форуме NeoGAF, что Sony планирует выпустить консоль PlayStation 6 в 2027 году, хотя «непредвиденные задержки» всё ещё возможны. Если прогноз сбудется, это будет соответствовать привычному семилетнему жизненному циклу, как у PlayStation 4. Основное отличие касается версий Pro — PlayStation 5 Pro вышла через четыре года после PS5 (то есть всего за три года до предполагаемого релиза PS6), тогда как PlayStation 4 Pro появилась через три года после PS4 и за четыре года до запуска PS5. Слухи о характеристиках PlayStation 6 циркулируют по сети уже некоторое время, во многом благодаря YouTube-каналу Moore’s Law Is Dead, который оценивал вычислительную мощность консоли в 34–40 терафлопс с резким увеличением производительности трассировки лучей в 6–12 раз по сравнению с PlayStation 5.

Кроме того, вчера AMD и Sony поделились новыми подробностями о совместном проекте Amethyst, направленном на улучшение аппаратного и программного обеспечения будущих GPU и консолей. На данный момент выделены три ключевые технологии, которые должны сильно прокачать новую консоль. Интересно, что в видео системный архитектор PlayStation Марк Черни также намекнул, что эти технологии появятся в новой консоли через несколько лет. Если слух подтвердится, это может произойти уже через два года, возможно даже немного раньше, чем ожидалось. Это особенно важно на фоне релиза GTA 6, которая сильно повысит продажи текущего поколения консолей.