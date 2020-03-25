Sony временно снизит скорость загрузки игр для PlayStation в Европе

На прошлой неделе Европейский союз проинформировал о своих проблемах, связанных со стабильностью Интернета, поставщикам потоковых услуг, таким как Netflix, YouTube и другие. В результате эти компании снижают битрейт или разрешение видео по умолчанию, пытаясь не перегружать интернет-провайдеров трафиком и избегать сбоев в работе интернета. Теперь Sony объединяет эти усилия, снижая скорость загрузки для PlayStation Network.

Если пользователи будут загружать цифровые игры на PS4 в течение следующего месяца, можно ожидать снижение максимальной скорости загрузки, предлагаемой европейскими серверами PSN. Однако многопользовательские игры, которые уже был установлены, должны продолжать работать в обычном режиме.

Заявление Sony:

«Мы считаем, что важно внести свой вклад в решение проблем стабильности интернета, поскольку беспрецедентное количество людей практикуют социальное дистанцирование и становятся все более зависимыми от доступа в интернет. Игроки могут испытывать несколько более медленные загрузки игр, но все равно будут наслаждаться надежным игровым процессом. Мы ценим поддержку и понимание со стороны нашего сообщества, а также то, что они вносят свой вклад, поскольку мы принимаем эти меры, чтобы сохранить доступ для всех ».