Sony временно снизит скорость загрузки игр для PlayStation в Европе

На прошлой неделе Европейский союз проинформировал о своих проблемах, связанных со стабильностью Интернета, поставщикам потоковых услуг, таким как Netflix, YouTube и другие. В результате эти компании снижают битрейт или разрешение видео по умолчанию, пытаясь не перегружать интернет-провайдеров трафиком и избегать сбоев в работе интернета. Теперь Sony объединяет эти усилия, снижая скорость загрузки для PlayStation Network.
Если пользователи будут загружать цифровые игры на PS4 в течение следующего месяца, можно ожидать снижение максимальной скорости загрузки, предлагаемой европейскими серверами PSN. Однако многопользовательские игры, которые уже был установлены, должны продолжать работать в обычном режиме.