Sony запускает концентратор USB-C с поддержкой USB 3.1

Соединения USB-C становятся все более распространенными, количество концентратор USB-C также увеличивается. Тем не менее, Sony делает еще одну попытку с MRW-S3, который, как говорят, является самым быстрым концентратором USB-C в мире. Это связано с тем, что это первый концентратор USB-C, поддерживающий второе поколение USB 3.1 , который должен обеспечивать передачу данных со скоростью до 1000 МБ /с.

Предназначено для профессиональных фотографов, производителей видео и других творческих людей с настольным компьютером или ноутбуком с хотя бы одним свободным портом USB-C. В дополнение к порту USB 3.1, есть также поддержка карт UHS-11 (микро) SD, соединение HDMI, которое может обеспечить монитор 4K . В данный момент, ничего не известно о цене или когда MRW-S3 появится на рынке.