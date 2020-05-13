Sony запускает новый бренд PlayStation Studios для видеоигр

Компания Sony решила объединить внутренние игровые студии под одним новым брендом PlayStation Studios, который охватывает все игры, разработанные Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Эрик Лемпель, старший вице-президент и глава отдела глобального маркетинга Sony Interactive Entertainment рассказал о бренде: “Мы думали о том, как объединить все эти замечательные игры под одним брендом, и на самом деле цель этого состоит в том, чтобы дать потребителю понять, что, увидев этот бренд, они готовятся к прочному, инновационному, глубокому опыту, что они и ожидают от игр от PlayStation.”

Логотип будут использовать в рекламе тайтлов и размещать на коробках с дисками. Кроме того, под новым брендом будут издаваться новые игры для PS4 и PS-тайтлы, портируемые на другие платформы.

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