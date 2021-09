Sony запустила крупную распродажу игр для PlayStation

Крайняя крупная распродажа PlayStation со скидками на сотни игр продолжается — как следует из названия распродажи Blockbuster Games, вы сможете сэкономить на большом количестве крупных релизов для PS4 и PS5, а сама распродажа продлится до 13 октября. Важно отметить, что некоторые эксклюзивы Sony включены в список, в том числе Returnal (цена упала с 70 до 49,69 долларов), Sackboy: A Big Adventure (34,79 долларов, обычно 60 долларов), The Last Of Us Part II (26 долларов, экономия 14 долларов) и God of War (10 долларов, скидка 50%). Даже расширенная версия Days Gone (30 долларов) на самом деле сейчас дешевле, чем обычная версия за 40 долларов в данный момент. В число продаваемых сторонних игр входят Cyberpunk 2077 (33,49 долларов, обычно 50 долларов), Mortal Kombat 11 (снижение с 50 до 12,49 долларов) и Outriders (36 долларов, обычно 60 долларов).

Также включены игры Call of Duty и Assassin's Creed. Среди них Call of Duty: Modern Warfare 2019 года (скидка вдвое — 30 долларов) и Assassin's Creed Valhalla, цена на которую упала на 25 процентов до 45 долларов. Также стоит отметить, что в некоторых случаях вы сэкономите больше, если станете подписчиком PlayStation Plus. Более того, подписчики сервиса получат Hell Let Loose (PS5), Mortal Kombat X и PGA Tour 2K21 (обе для PS4) уже 5 октября совершенно бесплатно, так что есть смысл приобрести подписку, если вы планируете покупать сразу несколько игр, так как это даст возможность сэкономить немало денег и получить еще три игры бесплатно.