Sony запустила облачный гейминг на PlayStation Portal

PlayStation объявила, что облачный стриминг официально запускается на портативной консоли PlayStation Portal после бета-тестирования, начавшегося в прошлом году. Уже сегодня подписчики уровня PlayStation Plus Premium смогут транслировать выбранные игры из своей библиотеки без необходимости подключения к консоли PS5. Устройство также получило обновлённое меню с тремя вкладками для удалённой игры с PS5, облачного стриминга и поиска. На старте поддерживаются тысячи игр для PS5, включая такие хиты, как Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yotei, Grand Theft Auto V и Resident Evil 4.

Кроме того, сотни игр из каталогов PlayStation Plus Game Catalog и Classics Catalog, включая Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea и The Last of Us Part II Remastered можно будет запускать напрямую из облака. Всего на момент запуска для стриминга будет доступно более двух тысяч игр. Кроме того, устройство получило и другие полезные обновления — поддержку 3D-звука, новые настройки доступности, доступ к внутриигровым магазинам, возможность принимать приглашения и подключаться к многопользовательским играм напрямую, а также защиту с помощью нового пароля и дополнительные функции. Видимо, компания всё же работает над портативными устройствами, так как данная функция будет очень полезна многим геймерам, желающим играть, лёжа на диване. Вопрос только в качестве передаваемой картинки.