Sony запустила официальный сайт PlayStation 5

Компания Sony не так давно запустила официальный веб-сайт PlayStation 5, сделав следующий шаг к предстоящему представлению консоли следующего поколения.

“Мы начали делиться некоторыми невероятными функциями, которые можно ожидать от PlayStation 5, но мы не совсем готовы представить новое поколение PlayStation.” Разработчики сайта будут добавлять новую информацию по мере поступления, включая новости о дате выпуска PS5, его цене и предстоящем списке игр.

Ожидается, что Sony представит PlayStation 5 в марте 2020 года, а предварительные заказы будут открыты в том же месяце.