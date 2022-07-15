Sony запустила программу PlayStation Stars

Sony объявила о своей первой программе лояльности PlayStation. Участие в PlayStation Stars будет бесплатным, и вы сможете зарабатывать очки, играя в игры и совершая покупки в PlayStation Store. Вы сможете обменять эти баллы на такие вещи, как деньги на счет PSN и определенные товары в магазине. Будет действовать программа «Ежемесячная регистрация», которая позволит вам получать вознаграждение, играя в любую игру. Sony планирует предлагать награды тем, кто выигрывает турниры и получает определенные трофеи. Первый игрок, получивший платиновый трофей в определенной игре в своем часовом поясе, также получит награду.

Один аспект программы вызвал раздражение в социальных сетях после объявления. Sony говорит, что будет предлагать цифровые предметы коллекционирования в качестве награды. Это «цифровые изображения вещей, которые нравятся поклонникам PlayStation, в том числе фигурки любимых и культовых персонажей из игр и других форм развлечений, а также заветные устройства, основанные на истории инноваций Sony». В нем говорилось, что у фанатов всегда будут предметы коллекционирования, и будут «очень редкие». Если называть их «цифровыми предметами коллекционирования», то они, безусловно, звучат как NFT, но это не так. «Это определенно не NFT. Определенно нет», — сказала The Washington Post Грейс Чен, вице-президент Sony Interactive Entertainment по сетевой рекламе, лояльности и лицензионным товарам. «Вы не можете торговать ими или продавать их. Он не использует какие-либо технологии блокчейна и определенно не NFT». Если бы только Sony разъяснила это в своем собственном блоге, чтобы избежать путаницы.
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