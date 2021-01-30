Sony зарегистрировала камеру Sony A7 IV

Компания Sony зарегистрировала в Азии пять новых фотокамер, среди которых, если верить источнику, есть новая модель из серии RX и ожидаемая многими Sony A7IV. Две камеры имеют кодовые названия WW447485 и WW728473 – они поддерживают Wi-Fi 5 ГГц. Модели с кодами WW356015, WW186333 и WW111327 поддерживают 2,4 ГГц. Отметим, что выпущенная недавно Sony A1 проходила под кодовым наименованием WW411329.

Напомним, что представленная несколько дней назад флагманская беззеркальная камера Sony A1 оценена в 6500 долларов. Она оснащается 50,1 Мп датчиком Exmor RS со встроенной памятью, процессором BIONZ XR, поддержкой серийной съемки со скоростью до 30к/с, возможностью записывать видео 8К 30к/c 10bit 4:2:0 и 4K 120p/60p 10-бит 4:2:2, электронным видоискателем OLED Quad-XGA с разрешением 9,44 млн точек и частотой обновления 240 кадров в секунду, системой затвора с двойным приводом, динамическим диапазоном при съемке видео в 15+ стопов (в S-log3), возможностью вывода 16-bit RAW через интерфейс HDMI на внешний рекордер, системой стабилизации с эффективностью в 5.5 стопов экспозиции, системой автофокусировки с 759 точками, двумя слотами для карт-памяти SDXC / SDHC UHS-I и UHS-II, защитой от пыли и влаги.
Комментарии и отзывы Sony A7 IV
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