Состоялся анонс ремейка Prince of Persia: Sands of Time. Ubisoft наконец-то официально представила ремейк Prince of Persia: Sands of Time. Компания выпустила трейлер, где мы видим небольшие моменты игрового процесса. На данный момент визуальные эффекты не соответствуют требования компании Ubisoft.

Ubisoft выпустит игру Prince of Persia: Sands of Time 21 января. Ожидается, что ремейк появится на ПК, Xbox One и PS5. Про версию для Nintendo Switch ничего не известно.