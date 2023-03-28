Сотрудники Apple раскритиковали свои же AR-очки

Западные издания сообщают, что AR-очки от компании Apple будут работать на специально разработанных чипах, обеспечивая улучшенную вычислительную и графическую производительность. Мы уже ранее слышали, что realityOS или rOS будет импортировать различные приложения из iOS для более удобного использования, кроме того, это также позволит устройству лучше вписаться в экосистему Apple. И хотя компания Apple предложит широкий спектр новшеств со своими AR-очками, восьмеро сотрудников Apple выразили свою озабоченность полезностью и ценой устройства в интервью с изданием The New York Times. Ранее сообщалось, что первая модель AR-очков от Apple будет стоить целых 3000 долларов — высокая цена означает, что эти очки, мягко скажем, не для всех. Кроме того, на данный момент мы не знаем, как Apple позиционирует очки и как рынок на них отреагирует.

Сотрудники также высказали опасения, что Apple использует другой подход с AR-очками по сравнению с предыдущими выпусками — они утверждают, что очки не были разработаны с наклонностью для повседневного использования обычными людьми. Следовательно, пока неизвестно, как продукт будет воспринят пользователями, учитывая его огромную ожидаемость. The New York Times также подтверждает ранее сообщённые данные о том, что AR-очки от Apple будут иметь корпус из углеродного волокна, соединённый с отдельным блоком батареи, подключённым проводом, но про вычислительную мощность устройства пока что информации нет.