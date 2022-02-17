Создаем уютную атмосферу в офисе. Топ 5 советов от Russell Hobbs

Холодными зимними днями как никогда хочется тепла и уюта. Когда до весны остался последний “рывок”, окружить себя приятными мелочами особенно важно. Специалисты Russell Hobbs поделились советами о том, как сделать свое рабочее место более комфортным.

Тапочки

Февраль - время изменчивой погоды, снега и слякоти. Согласитесь, грязный и сырой пол не располагает к комфорту, какой бы уютный не был офис. Для того, чтобы не разносить грязь по всему помещению, вы с коллегами можете приобрести милые тапочки и переобуваться у входа. Так вы точно не поскользнётесь на луже от снега, а также ногам не будет так жарко, как в зимней обуви.

Небольшие украшения

Оформите свой рабочий стол по своему вкусу. Например, принесите цветы (не забудьте уточнить, есть ли у коллег аллергия), поставьте небольшие подставки с фотографиями или маленькие статуэтки. Не бойтесь выделяться и оформлять свое место на свой вкус. Памятные и яркие вещи не будут отвлекать от работы, а наоборот подарят ощущение комфорта и помогут настроиться на дела.

Кухня

Согреться в холодном офисе поможет горячий чай. Благодаря объему 1.7 литра электрочайника Russell Hobbs коллекции Luna Вы сможете выпить чай в перерыве всем офисом, обсудив то, как прошли выходные. Такое “чаепитие” не отвлечет надолго от работы, поскольку чайник нагревает воду всего за 55 секунд. Также оригинальная форма корпуса и эффектная голубая подсветка позволяют этой модели вписаться практически в любой современный интерьер и стать его украшением.

Энергия

Отличным дополнением на офисной кухне станет кофеварка. Кофе поможет взбодриться утром, настроиться на рабочий лад, а сотрудники перестанут опаздывать из-за того, что забегают в кофейню по пути на работу. Кувшин кофеварки Russell Hobbs коллекции Luna обладает объемом 1.8 литров, которых также хватит на всех. Вы можете установить вечером таймер на утро, и к приходу коллег кофе уже будет готов. Встроенная подогреваемая панель будет поддерживать температуру напитка в течение часа.

Комплименты

Вы можете начать приятную традицию и писать карточки-комплименты. Например, за помощь в каком-либо деле или просто любезные слова. Так, в конце рабочего дня, получив такую карточку, настроение безусловно поднимется. Также это способствует улучшению отношений внутри коллектива.

Уют — это не только предметы, но и люди. Не закрывайтесь от коллег, не бойтесь делиться своим мнением и самовыражаться. Тогда вы обретете ощущение уюта не только физически, но и душевно.

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