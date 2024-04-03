Специалисты утвердили спецификации PCI Express 7.0

Интерфейс PCI Express 7.0 был впервые представлен в 2022 году, но тогда новая технология находилась на стадии разработки и многие детали обещали предоставить позже, когда будет готова более полноценная версия протокола. А теперь представители некоммерческой организации PCI-SIG заявили, что полный релиз нового интерфейса ожидается уже в 2025 году. В зависимости от конфигурации данная технология предоставит 512 ГБ/сек с интерфейсом x16 или 32 ГБ/сек с интерфейсом x1. Исходя из спецификаций можно заявить, что с каждым новым поколением данного интерфейса вы можете уменьшить количество линий наполовину, получив при этом ту же скорость, или получить удвоенную скорость при том же количестве линий.

При этом стоит понимать, что даже флагманская видеокарта NVIDIA RTX 4090 использует интерфейс PCIe 4.0, то же самое касается AMD Radeon RX 7900 XTX. Вероятно, интерфейс нового поколения мы сможем увидеть с видеокартами следующего поколения, хотя это кажется маловероятным — материнских плат с поддержкой этого интерфейса не так уж много на рынке. Так что специалисты уверены, что сначала пройдёт довольно много времени, прежде чем мы увидим оборудование на интерфейсе PCIe 7.0 в потребительских продуктах. Сначала эта технология появится в серверах и корпоративном секторе, а только потом это нововведение будет реализовано в видеокартах и материнских платах нового поколения. Но приятно, что в этом направлении идёт работа — когда-то подобные технологии изменят мир.
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