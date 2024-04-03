Специалисты утвердили спецификации PCI Express 7.0

При этом стоит понимать, что даже флагманская видеокарта NVIDIA RTX 4090 использует интерфейс PCIe 4.0, то же самое касается AMD Radeon RX 7900 XTX. Вероятно, интерфейс нового поколения мы сможем увидеть с видеокартами следующего поколения, хотя это кажется маловероятным — материнских плат с поддержкой этого интерфейса не так уж много на рынке. Так что специалисты уверены, что сначала пройдёт довольно много времени, прежде чем мы увидим оборудование на интерфейсе PCIe 7.0 в потребительских продуктах. Сначала эта технология появится в серверах и корпоративном секторе, а только потом это нововведение будет реализовано в видеокартах и материнских платах нового поколения. Но приятно, что в этом направлении идёт работа — когда-то подобные технологии изменят мир.