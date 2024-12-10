Spotify закрывает Car Thing и возвращает деньги

Сегодня появилась новость о том, что компания Spotify официально прекратила поддержку своего собственного устройства под названием Car Thing — аксессуара, обеспечивающего удобное управление музыкой и плейлистами во время вождения на автомобиле. Сегодня пользователи начали замечать на экране устройства его «последние слова»: «Car Thing больше не поддерживается и не работает. Спасибо, что были с нами на этом пути. Удачи в дороге. Для получения дополнительной информации посетите carthing.com. Свяжитесь со службой поддержки клиентов не позднее 14 января 2025 года, чтобы обсудить варианты возврата средств», — говорится в сообщении бренда.

При этом стоит напомнить, что компания Spotify ещё в мае текущего года объявила, что устройство, уже снятое с производства, перестанет функционировать в декабре. Компания также подтвердила, что готова возмещать стоимость устройства, но для этого пользователи должны предоставить доказательство официальной покупки покупки (если гаджет куплен на вторичном рынке, то его вернуть, к сожалению, будет проблематично без оригинального чека). При этом энтузиасты уже нашли новые способы использования данного устройства — Car Thing можно «взломать», чтобы установить на него пользовательское программное обеспечение, которое не требует подключения к серверу Spotify. Конечно, проекты подобного рода пока что на начальной стадии, но в будущем ими вполне можно будет пользоваться, если есть такое желание.
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