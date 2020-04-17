Обзор Spyro Reignited Trilogy для Nintendo Switch. Такими нужно делать ремейки

Nintendo Switch – отличная консоль, которая позволяет играть в лучшие игры как на большом экране, так и в карманном режиме по пути на работу. Однако мой опыт использования показал, что играть в «большие» игры в дороге, на самом деле, не самый лучший вариант, поскольку бывает сложно добиться эффекта погружения: ты либо следишь за обстановкой вокруг, либо за виртуальным повествованием. Впрочем, есть игры, которые подходят для портативного гейминга гораздо больше – это платформеры. Здесь не нужно углубляться в сюжет и диалоги, а гейплей, в основном, разбит на небольшие уровни-сессии. Одним из лучших представителей этого жанра, безусловно, является серия игр про фиолетового дракончика Spyro.

Оригинальная трилогия выходила в 1998-2000 годах на приставке PS1, став своего рода визитной карточкой Sony, как тот же Марио для Nintendo. Получив огромную популярность в народе, игра обзавелась кучей портов и продолжений, выходивших вплоть до 2008 года. Затем последовало целое десятилетие забвения, пока права на франшизу не оказались у компании Activision, которая не так давно выпустила Spyro Reignited Trilogy – переиздание первых трех приключений. Справедливо решив, что классические игры потому и завоевали популярность, что геймплей Spyro отточен идеально, авторы переиздания (Toys For Bob) решили обновить лишь графику и озвучку, и внесли лишь косметические обновление в остальное: сделали переход через меню на уже открытые уровни, добавили автосохранение и слегка обновили интерфейс. В итоге, мы получили новое рождение тех самых трех игр из детства со всеми достоинствами и недостатками, но с современным аудиовизуальным рядом. Трилогия была выпущена на всех актуальных платформах, в том числе, с небольшим опозданием на Nintendo Switch.

Сюжет первой части трилогии довольно прост и незамысловат: злой король орков обиделся на драконов и заколдовал их, превратив в камень. Лишь одного фиолетового дракончика обошел стороной злой рок, и теперь вся надежда на спасение лежит на нем. После освобождения, каждый дракон говорит небольшую реплику, давая подсказку на дальнейшее прохождение. В последующих двух играх у нас появляется уже куда больше разнообразия, а гейплей разбавляют яркие ролики. Spyro встретит множество разнообразных существ, которые не только будут пытаться потрепать шкурку нашему герою, но и предложат сыграть в какую-нибудь мини-игру, откроют новые локации или расскажут что-то интересное о мире.

В плане геймплея Spyro Reignited Trilogy не похожа на традиционных представителей жанра, заточенных на прохождение: здесь во главу угла ставится коллекционирование. Задача нашего подопечного не дойти до финальной точки уровня, а освободить драконов, для чего часто придется сильно отклоняться от наиболее короткой траектории пути. Закончив с этим, можно, конечно, сразу бежать к финишу, но гораздо интереснее собрать все кристаллы, разбросанные по уровню, что, зачастую, намного сложнее (и дольше).

А ведь еще есть яйца драконов, различные «ачивки» и так далее. Настоящий экстаз испытываешь, когда появляется запись, что уровень пройден на 100%. В игре не встретится сложных врагов (хотя разнообразия хватает), а акцент сделан скорее на исследование окружения, поиск секретных проходов, решение несложных головоломок и так далее. Есть и отдельные мини-игры со своими правилами, например, игра в хоккей. Если какой-то уровень не поддается с первого раза, то можно вначале завершить остальные, а уже потом вернуться к отложенному.

В достижении цели Spyro помогает его драконий арсенал: одних врагов лучше всего бодать с разбега, других же лучше сжигать огнем. На какие-то уступы можно просто запрыгнуть, а для того, чтобы попасть на другие, придется планировать с более высокой точки. Дракоша умеет перекатываться по земле, плавать и кормить стрекозу-спутника. Последняя является отражением здоровья Spyro, и перекусив, восстанавливает его. Одно из главных очарований игры кроится в разнообразных проработанных локациях, которые не похожи одна на другую и не успевают наскучить за время прохождения. В одной Spyro будет стрелять из пушек, в другой – летать через огненные кольца, в третьей – плавать, сражаясь с механическими акулами, в четвертой – играть в корриду с быками. Будут и сражения с боссами, но ни один из них не должен вызвать серьезных затруднений.

Если говорить о графике и музыке, то в процессе игры создается ощущение, что смотришь очередной 3D-мультик от студии Pixar. Анимация персонажей тут живая, а мир яркий и приятный глазу. Его волшебной атмосферой проникаются не только дети, но и взрослые. Это тот редкий случай, когда ремастеред пошел игре на пользу: если раньше было сложно понять, какие чувства выражают персонажи из-за низких полигонов, то теперь это легко читается по мимике героев. Разработчики также добавили красивые эффекты вроде колышущейся под ногами травы или растительности на стенах замков. Все изменения хорошо вписались в окружающий мир и выглядят органично. Приятно, что графика на Switch практически не отличается от таковой на других платформах, как было в случае с еще одним переизданием классической серии Crash Bandicoot. К сожалению, издатель так и не добавил русский язык, что очень обидно, поскольку в игре присутствуют практически все европейские языки. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то игру можно воспринимать как своеобразную тренировку в английском языке, ведь все тексты довольно просты и их немного.

Из Spyro Reignited Trilogy получилась практически идеальная игра для портативного гейминга: прекрасные локации, графика, музыка и персонажи способны увлечь любого, а геймплей можно прерывать в любой момент без какого-либо ущерба. Она совсем не сложная, не требует просчитывать тайминги для победы над боссами и нужно сильно постараться, чтобы проиграть (дракончик очень быстро набирает дополнительные жизни), но, при этом заставляет снова и снова возвращаться в этот сказочный мир.

Это тот редкий случай, когда ремейк не убил атмосферу оригинала, а, наоборот, игра засверкала новыми красками. Сейчас, в Nintendo eShop проходит распродажа, в ходе которой можно приобрести Spyro Reignited Trilogy за 1250 рублей, что в 4 раза дешевле, чем традиционная цена игр на эту платформу, при этом вы получаете не одну, а сразу три увлекательные игры. Думаю, это отличный момент для того, чтобы расправить крылья и спалить своих врагов огненным дыханием, в конце концов, поиграть за настоящего дракона нам позволяют не так часто.

Трейлер Spyro Reignited Trilogy

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