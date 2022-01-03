Square Enix добавит в свои игры NFT

Функции блокчейна в играх пока не получили самого теплого приема, но они только что получили поддержку крупного издателя. Президент Square Enix Йосуке Мацуда опубликовал новогоднее письмо, в котором говорится, что децентрализованные игры с использованием таких технологий, как блокчейн, будут «основной стратегической темой» для компании с 2022 года. Мацуда не назвал названия игр, но намекнул, что будущие релизы будут включать распределенную технологию. По словам Мацуда, компания будет использовать токен-экономику, чтобы способствовать «самоподдерживающемуся росту игры».

Хотя глава компании понимает, что многие люди отнесутся к этому скептически, он полагает, что по крайней мере некоторые игроки хотят «играть, чтобы внести свой вклад» — чтобы это не значило. Теоретически блокчейн-игры являются прямым стимулом для этих игроков создавать собственный контент вместо того, чтобы полагаться на поддержку со стороны разработчиков, но что будет, если игроки не захотят этим заниматься. Впрочем, стоит понимать, что Мацуда прямо не объявлял о планах использования NFT в играх Square Enix. Однако он ожидает, что со временем эти токены станут мейнстримом, и полагает, что возможность продавать предметы и развивать вселенные за счёт этого понравится аудитории. Так что не удивляйтесь, если в какой-то момент вы сможете купить NFT в играх компании. Посмотрим, к чему это приведёт, но обычно реакция аудитории достаточно негативная — NFT пока что никому пользы не принесла.