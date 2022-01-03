Square Enix добавит в свои игры NFT

Хотя глава компании понимает, что многие люди отнесутся к этому скептически, он полагает, что по крайней мере некоторые игроки хотят «играть, чтобы внести свой вклад» — чтобы это не значило. Теоретически блокчейн-игры являются прямым стимулом для этих игроков создавать собственный контент вместо того, чтобы полагаться на поддержку со стороны разработчиков, но что будет, если игроки не захотят этим заниматься. Впрочем, стоит понимать, что Мацуда прямо не объявлял о планах использования NFT в играх Square Enix. Однако он ожидает, что со временем эти токены станут мейнстримом, и полагает, что возможность продавать предметы и развивать вселенные за счёт этого понравится аудитории. Так что не удивляйтесь, если в какой-то момент вы сможете купить NFT в играх компании. Посмотрим, к чему это приведёт, но обычно реакция аудитории достаточно негативная — NFT пока что никому пользы не принесла.