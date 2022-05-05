Square Enix продает Tomb Raider и другие крупные франшизы

Square Enix заявила, что продажа даст им необходимые ресурсы для продвижения роста компании в индустрии цифровых развлечений. Square Enix также сообщила, что выручка от продажи будет направлена на технологии блокчейн, искусственный интеллект и облачные вычисления. В апреле президент компании Ёсуке Мацуда вновь подчеркнул свою позицию в отношении блокчейн-игр в интервью Yahoo Japan. Мацуда рассказал, что, по его мнению, геймеры захотят большего, чем то, что предлагают традиционные игры в настоящее время. Исполнительный директор также отметил, что Square Enix может в будущем изменить свой подход к созданию игр, отходя от создания игр, которые на 100 процентов определяются разработчиками, к чему-то, в чем могут участвовать геймеры. Это не первый раз, когда руководитель Square Enix поддерживает революционную технологию.