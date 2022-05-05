Square Enix продает Tomb Raider и другие крупные франшизы

Японский игровой гигант Square Enix продал интеллектуальную собственность на сумму 300 миллионов долларов, связанную с крупными франшизами — Tomb Raider, Legend of Kain и Deus Ex, а также рядом своих зарубежных студий с правами на более чем 50 наименований — в пользу финансирования своих блокчейн-проектов. Интеллектуальная собственность будет приобретена шведской компанией Embracer Group и хотя договор купли-продажи завершен, ожидается, что сама сделка будет закрыта в период с июля по сентябрь.

Square Enix заявила, что продажа даст им необходимые ресурсы для продвижения роста компании в индустрии цифровых развлечений. Square Enix также сообщила, что выручка от продажи будет направлена ​​на технологии блокчейн, искусственный интеллект и облачные вычисления. В апреле президент компании Ёсуке Мацуда вновь подчеркнул свою позицию в отношении блокчейн-игр в интервью Yahoo Japan. Мацуда рассказал, что, по его мнению, геймеры захотят большего, чем то, что предлагают традиционные игры в настоящее время. Исполнительный директор также отметил, что Square Enix может в будущем изменить свой подход к созданию игр, отходя от создания игр, которые на 100 процентов определяются разработчиками, к чему-то, в чем могут участвовать геймеры. Это не первый раз, когда руководитель Square Enix поддерживает революционную технологию.
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